Jon Bon Jovi: Sex und Drogen

Jon Bon Jovi (58) hat in seiner Karriere keine Zeit und keine Energie gehabt Drogen zu nehmen. Der weltweit bekannte Musiker hat den Reiz des Drogenkonsums nie verstanden und erklärt, dass er nie das Bedürfnis hatte, seine Emotionen zu „begraben“ oder zusätzlich zu puschen.

Er sagte gegenüber der Zeitung „Guardian“: „Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht die Fähigkeit, mit Drogen umzugehen. Ich habe keine Freude daran gefunden und ich hatte es nicht nötig, mich emotional zu vergraben, also was war der Zweck?“ Auf die Frage, ob seine Einstellung daher rührt, dass er eine einigermaßen stabile Kindheit hatte, sagte er der Zeitung Guardian: „Meine war genauso f***** wie die von jedem anderen, aber nicht genug, um mit Drogen anzufangen. Ich habe viele Freunde sterben sehen oder es gab Chaos in ihrem persönlichen Leben, aber ich hatte einfach nicht das Bedürfnis oder den Wunsch danach.“

Der Leitspruch seiner Musiksparte, „Sex, Drugs and Rock n‘ Roll“ muss ja auch nicht bei jedem Vertreter der Musikrichtung stimmen!

Foto: (c) Universal Music