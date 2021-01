Jonas Monar: Neue Single „Heimweg“

Die Songs von Jonas Monar bleiben im Ohr! Am Freitag hat er seine neue Single „Heimweg“ veröffentlicht und nistet sich auch mit diesem Track wieder in unserem Gehörgang ein,

Jonas beschreibt „Heimweg“ so: „Mir wurde plötzlich klar: ,Oh man, das hier zwischen uns ist mehr als nur Freundschaft‘. Dann wird aus ,Klar bring ich dich noch nach Hause’ ein ,Ich will nicht, dass dieser Abend schon vorbei ist.’ Über diese Situation habe ich im letzten Sommer Heimweg geschrieben. Ich wollte in diesen Song einfach alles hineinpacken. Die Unsicherheit, aber auch die Neugier.“ In „Heimweg“ gibt Jonas einen spannenden und sehr intimen Einblick in sein Leben. Die Strophen führen einen detailliert durch die Szenerie. Man möchte wieder verliebt sein, auch wenn es ein wenig weh tut. „Du bist mehr als nur mein Heimweg, ey wenn du weg bist krieg ich Heimweh.“ „Heimweg“ ist gleichzeitig deep und euphorisch. Subtile 80s-Sounds flirten mit dem Beat und verbünden sich mit organischen Piano- und Gitarrenklängen. Und doch setzen sich Jonas‘ Stimme und seine Story immer durch.

Schon früh entschied sich Monar für die Musik. Im Alter von drei Jahren erlernte er sein erstes Instrument, bereits mit sieben Jahren spielte er Klavier, später brachte er sich selbst das Gitarrenspielen bei. Mit elf Jahren schrieb Jonas seinen ersten eigenen Song. Anfänglich hatte er mit seiner Schüler-Band viele lokale Auftritte, spielte schon bald im Vorprogramm von Sunrise Avenue und Silbermond und wurde ins Förderprogramm der Popakademie Mannheim aufgenommen. Mittlerweile ist der junge Musiker als Solokünstler unterwegs und von den Bühnen Deutschlands nicht mehr wegzudenken.

Foto: (c) Jonas Monar