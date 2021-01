Josh Groban vermisst Tourleben

Auch Josh Groban musste in Zeiten von Corona auf Konzerte und Festivals verzichten. Josh hofft, dass er schon bald wieder auf Tour gehen kann.

In einem Interview mit dem Magazin „Sorted“ sagte er: „Ich hoffe, dass wir alle zu dem zurückkehren, was uns zu dem macht, was wir sind. Musik wird für mich eine große Rolle dabei spielen. Ich würde gerne wieder reisen und vor einem Publikum singen – aber meine größte Hoffnung für ’21 ist, dass wir anfangen, die Kluft zu überbrücken, die wir im Moment haben.“

Ja, die Menschen sollten nach Corona wieder enger zusammenrücken und füreinander einstehen!

Foto: (c) PR Photos