Josh Hartnett: Erfolg oder Privatleben

Josh Hartnett (42) nie den ganz großen Erfolg in Hollywood. Der Schauspieler, der ein Angebot, Superman in einem angeblichen 100-Millionen-Dollar-Deal für drei Filme zu spielen, abgelehnt hat, genau der wollte sich in seiner Freizeit entspannen können, anstatt sich immer Sorgen zu machen, wann das „nächste große Ding“ auftaucht. er bereut seine Entscheidung, einen Schritt zurückzutreten, nicht.

Er sagte dem digitalen Magazin The Journal von „Mr. Porter“: „Die Jungs, die an der Spitze sind, haben Angst, dass jemand hinter ihnen auftaucht. Wenn das dein wirklicher Ehrgeiz ist, die ganze Zeit an der Spitze zu sein, wirst du dein ganzes Leben damit verbringen, über deine Schulter zu schauen. Das wollte ich nie. Ich möchte gute Arbeit mit Leuten machen, die ich mag und meine Freizeit mit Menschen verbringen, die mir wichtig sind. Zu der Zeit war es für mich so offensichtlich, (‚Superman‘) abzulehnen. Mir wurden Filme von den allerbesten Regisseuren angeboten. Und Superman war ein Risiko. Ja, es war eine Menge Geld im Spiel, aber ich dachte nicht, dass das das A und O ist.“

Und obwohl die Leute ihn für „verrückt“ hielten, weil er Hollywood für ein ruhigeres Leben in Minneapolis verließ, ist er dankbar, dass er sein Privatleben an erste Stelle gesetzt hat.

Foto: (c) Landmark / PR Photos