Joshua Bassett: Notoperation überstanden

Joshua Bassett (20) hat sich einer Notoperation unterzogen, nachdem er „die schlimmsten Schmerzen (seines) Lebens“ erleben musste. Der Sänger und Schauspieler wurde ins Krankenhaus gebracht, nachdem ein „unangenehmes Gefühl“ immer schlimmer wurde und er sich am Donnerstag (14.01.21) unters Messer legte. Das passierte alles nur Stunden bevor seine neue Single „Lie Lie Lie“ erschien.

Er teilte ein Video von sich selbst, wie er auf einem Krankenhausbett liegt, und fügte die Bildunterschrift hinzu: „welp… nicht der erste Ort, an dem ich angenommen habe, dass ich an meinem ‚Lie Lie Lie‘-Release-Tag sein würde… die ER!!! (bevor du fragst, nein, es ist nicht covid.) nachdem sich ein unbekanntes, unangenehmes Gefühl in die 10-fachen schlimmsten Schmerzen meines Lebens verwandelt hat, dachte ich, ich versuche einfach zu schlafen. Nach mehreren, sehr, sehr hässlichen Tagen und Nächten, hatte ich heute keine andere Wahl, als ins Krankenhaus gebracht zu werden. Ich möchte mich bedanken!!!! Für all die Unterstützung auf dem Song!!! Ich habe heute getan, was ich konnte, um dabei zu bleiben. Hatte heute meine erste Operation! Werde mich im Krankenhaus ausruhen und die Ärzte werden schauen, was sie am Morgen sehen!“

Wir drücken die Daumen. Den Grund für die Notoperation hat er nicht verraten!

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos