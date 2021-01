Justin Bieber war sehr unglücklich und wütend

Justin Bieber (26) war während seiner Verhaftung 2014 „unglücklich, wütend, irregeführt und missverstanden“. Der Sänger wurde vor sieben Jahren wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet und am Samstag (23.01.21) reflektierte er auf Instagram über seinen damaligen Gemütszustand. Er betonte, dass er „nicht stolz“ auf den Vorfall sei, aber er sei „verletzt“ und „verwirrt“ von den Dingen, die in seinem persönlichen Leben passiert sind.

Er schrieb: „Heute vor 7 Jahren wurde ich verhaftet, nicht meine beste Stunde. Ich bin nicht stolz darauf, wo ich mich in meinem Leben befand. Ich war verletzend, unglücklich, verwirrt, wütend, irregeführt, missverstanden und wütend auf Gott … Ich trug auch zu viel Leder für jemanden in Miami.“

Justin fuhr fort zu sagen, dass sein neuer Glaube ihm geholfen hat, ein besserer Mensch zu werden.

