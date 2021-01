Justin Timberlake: So heißt sein zweiter Sohn!

Justin Timberlake hat bestätigt, dass er und seine Frau Jessica Biel stolze Eltern eines zweiten Sohnes geworden sind. Bereits im Juli wurde berichtet, dass der Sänger und seine Frau ihr zweites Kind auf der Welt willkommen hießen. Jetzt hat er den Nachwuchs bestätigt und den süßen Namen verraten, den das Paar für den Kleinen ausgesucht hat.

Bei einem Auftritt in der „The Ellen DeGeneres Show“ verriet Justin: „Sein Name ist Phineas und er ist fantastisch und so süß, und niemand schläft. Aber wir sind begeistert. Wir sind begeistert und könnten nicht glücklicher sein. Wir sind sehr dankbar.“

Der Grammy-Gewinner teilte mit, dass sein anderer Sohn Silas „super aufgeregt“ darüber ist, ein großer Bruder zu sein. Das klingt sehr harmonisch! Wir wünschen der Familie viele glückliche Momente.

Foto: (c) Landmark / PR Photos