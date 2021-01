Kate Hudson ist Kurt Russell dankbar

Kate Hudson (41) ist sehr dankbar, dass Kurt Russell ihr beigebracht hat, was eine „verlässliche Vaterfigur“ ist. Die Schauspielerin ist seit Jahrzehnten von ihrem leiblichen Vater, Bill Hudson, entfremdet, daher ist sie dankbar, dass sie in ihrem Leben immer die Unterstützung ihrer Mutter, Goldie Hawn, und ihres Partners hatte.

Sie erzählte „Today“ zu dem Thema: „Ich denke, diese Entfremdung ist leider ziemlich häufig. Ich denke, es ist wichtig, dass die Leute darüber reden. Wenn sie nicht wieder zueinander finden können oder es zu schwierig ist, ist das doch in Ordnung, oder? … Ich habe eine tolle Familie. Ich habe eine wunderbare Mutter. Ich habe einen Stiefvater, der eingesprungen ist und eine große, große Rolle dabei gespielt hat, was es heißt, eine verlässliche Vaterfigur in unserem Leben zu haben. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass wir unseren Vater nicht gekannt haben.“

Trotz ihrer Entfremdung liebt sie ihren Vater immer noch.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos