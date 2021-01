Kate Hudson: Warum versteckt sie sich?

Kate Hudson hat sich „im Badezimmer versteckt“, um ihren Kindern zu entkommen. Sie ist Mutter von dem 17-jährigen Ryder (Vater ist Chris Robinson), den neunjährigen Binham (Vater ist Matt Bellamy) und die zweijährige Rani (Vater ist Danny Fujikawa). Kate gab zu, dass es manchmal eine Herausforderung ist, mit ihrer Familie währen der Corona-Pandemie zu Hause zu bleiben, aber sie versucht, positiv zu bleiben.

Sie sagte gegenüber „Today“: „Ich eingestellt sein wie, ‚Ja, es ist so toll und … wir finden es heraus,‘ aber die Realität ist, dass es Tage gibt, die großartig sind, und es gibt Tage, an denen ich mich daran erinnern muss, dankbar zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass ich ein ganzes Jahr an einem Ort verbringen würde. Und wenn man so viele Kinder hat, hat man manchmal diese Momente, in denen man sich im Badezimmer versteckt denkt: Bitte, bitte, befreit mich (aus diesem Alltag)! Ich erinnere mich einfach daran, dass es da draußen eine Menge Leute gibt, die ihre Liebsten verloren haben, und wir müssen einfach ein bisschen zu Hause bleiben.“

Dankbarkeit ist das beste Gefühl, dass uns alle durch diese Zeit trägt!

Foto: (c) David Gabber / PR Photos