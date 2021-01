Katy Perry: Noch mehr Klamotten

Katy Perry ist süchtig! Sie will immer zu Klamotten kaufen! Die Sängerin hat sich aber jetzt geschworen, weniger zu shoppen. Wahrscheinlich ist dies leichter gesagt als getan.

In einem Instagram-Live-Beitrag teilte sie mit: „Ich war früher so süchtig nach Shopping. Mir ist so bewusst geworden, wie verschwenderisch ich als Konsument mit Kleidung umgehe. In meinem persönlichen Leben habe ich mir geschworen, dass ich nicht mehr wirklich kaufen werde. Ich will nur noch aus der Not heraus kaufen.“

Soll meinen, dass sie nur noch Kleidung kauft, wenn sie wirklich benötigt wird … Das kann man sich aber schnell einreden. Mal sehen ob sie es schafft!

Foto: (c) David Gabber / PR Photos