Katy Perry: Tochter bedeutet ihr alles!

Katy Perrys (36) Tochter ist „das Wichtigste“ in ihrem Leben. Die Sängerin brachte im August ihr erstes Kind zur Welt. Eine Tochter namens Daisy Dove. Vater der Kleinen ist Orlando Bloom. Sie sagt nun, dass es nichts gibt, was sie mehr liebt, als eine Mutter zu sein.

Sie erklärte gegenüber dem „People“-Magazin: „Sie wird immer das Wichtigste sein, natürlich. Aber ich liebe es, eine arbeitende Mutter zu sein. Ich glaube nicht, dass es etwas Negatives daran gibt. Es ist wie, ‚Wow, du kannst das und das machen?‘ Ja, genau! Ich bin eine Frau, weißt du?“

Katy kehrte nur sechs Wochen nach der Geburt zurück zur Arbeit. Sie hat ein Musikvideo für ihren neuesten Hit „Not the End of the World“ gedreht.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos