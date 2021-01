Keanu wird Moderator der digitalen #VoiceKids-Fanwelt

Für „The Voice Kids“ back on stage: Sänger, YouTuber und „Krass Klassenfahrt“-Star Keanu feiert 2021 sein Comeback in der SAT.1-Musikshow und gleichzeitig sein Moderationsdebüt bei #VoiceKids. Für die digitale „The Voice Kids“-Fanwelt auf thevoicekids.de, in der SAT.1-App und in den sozialen Netzwerken blickt der Online-Moderator mit den #VoiceKids-Fans hinter die Show-Kulissen und begleitet die Talente und Coaches Stefanie Kloß, Smudo & Michi Beck, Alvaro Soler und Wincent Weiss auch abseits der großen TV-Bühne.

Keanu: „Ich freue mich riesig, nachdem ich selbst in der dritten Staffel als Talent auf der #VoiceKids-Bühne stand, in der neunten Staffel wieder dabei sein zu dürfen – jetzt als Online-Moderator. Es wird super spannend, die Coaches hautnah zu begleiten und ihnen Antworten auf bisher ungestellte Fragen zu entlocken. Außerdem werde ich für die Fans der Show hinter den Kulissen am Start sein und mit den Coaches und Talenten coolen Content für die #VoiceKids-Social-Media-Kanäle aufnehmen. Sie dürfen auf viele Storys und TikToks gespannt sein.“

SAT.1 zeigt die neunte Staffel „The Voice Kids“ ab Sonntag, 21. Februar 2021, um 20:15 Uhr im TV. Moderiert wird #VoiceKids von Melissa Khalaj und Thore Schölermann.

Das ist „The Voice Kids“-Online-Moderator Keanu Rapp

Keanu singt sich 2015 bei „The Voice Kids“ in das Team von Coach Mark Forster und startet anschließend mit seinem eigenen YouTube-Channel voll durch. Heute gehört der neunzehnjährige Sänger und YouTuber zum festen Ensemble der Erfolgs-Webserie „Krass Klassenfahrt“ (zu sehen auf Joyn), begeistert über 966.000 Follower auf TikTok und veröffentlicht seine eigenen Songs – seine neueste Single „Winter“ gibt es seit Dezember 2020 zu hören.

Eintauchen in die „The Voice Kids“-Fanwelt

Die digitale „The Voice Kids“-Fanwelt bietet während der Ausstrahlung der neuen Folgen im TV täglich exklusiven Zusatzcontent auf thevoicekids.de, in der SAT.1-App und in den sozialen Netzwerken:

Buzzer Dir Dein eigenes Dream-Team: Erstmals buzzern bei „The Voice Kids“ nicht nur die Coaches für die Talente. Auf thevoicekids.de und in der SAT.1-App können alle Fans der Show virtuell ihr eigenes Team zusammenstellen und mitfiebern, ob es die von ihnen gewählten Talente auch im TV eine Runde weiter und sogar bis in das große Show-Finale schaffen. Welcher Fan beweist die besten Ohren und holt sich die Siegerin oder den Sieger von „The Voice Kids“ 2021 ins eigene Dream-Team?

„Coach-Storys“: Wie nervös ist Alvaro Soler vor seinem ersten Coach-Fight? Was fühlt Wincent Weiss beim Probesitzen auf dem roten Stuhl? Wie will Stefanie Kloß die Talente von ihrem #TeamSteff überzeugen? Und stimmen die Fantas eigentlich ihre Garderobe aufeinander ab? In den „Coach-Storys“ begleitet Online-Moderator Keanu die #VoiceKids-Coaches hinter den Show-Kulissen und entlockt ihnen so manches bisher unbekannte Detail.

#VoiceKids unplugged: In gemeinsamen Jam-Sessions geben Online-Moderator Keanu und die Talente ihre Stimmen in persönlicher Atmosphäre zum Besten und erzählen von ihren Gesangserfahrungen und ganz besonderen Momenten bei „The Voice Kids“.

#VoiceKids-Tutorials: Wie trifft man eigentlich den richtigen Ton? Die #VoiceKids-Vocal-Coaches erklären in exklusiven Gesangs-Tutorials, wie man lernt, seine Stimme am besten einzusetzen. Außerdem verraten Alvaro Soler, Wincent Weiss, Stefanie Kloß und Smudo & Michi Beck den #VoiceKids-Fans ihre ganz persönlichen Gesangs- und Stimmtrainingstipps.

First Looks & exklusive Previews: Neugierig, welche Talente in der neuen Staffel #VoiceKids dabei sind? Bereits vor der Ausstrahlung im TV gibt es ausgewählte First Looks auf thevoicekids.de und in der SAT.1-App zu sehen. Ab Staffelstart stehen dann zwei exklusive Preview-Auftritte pro Woche aus der nächsten Folge zum Abruf bereit.

Best-of #VoiceKids: Die besten Performances, coolsten Stimmen und härtesten Coach-Fights der neuen Staffel „The Voice Kids“ nach der Ausstrahlung im TV noch einmal Revue passieren lassen. Online-Moderator Keanu präsentiert und kommentiert wöchentlich für die #VoiceKids-Fans seine ganz persönlichen Show-Highlights aus den Blind Auditions auf der „The Voice Kids“-Facebookseite @TheVoiceKidsSAT.1.

„The Voice Kids“ auf Instagram und TikTok: Auf den offiziellen Instagram- und TikTok-Kanälen @thevoicekids erwartet die Fans spannender Backstage-Content mit den Coaches, Moderatoren und Talenten der neunten Staffel „The Voice Kids“.

„The Voice Kids“ ab Sonntag, 21. Februar 2021, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Foto: (c) obs / SAT.1 / André Kowalski