Kelly Clarkson: Die Leute waren so gemein!

Jeder Anfang ist hart! Kelly Clarkson sagt, dass die Leute zu Beginn ihrer Karriere „wirklich gemein“ zu ihr waren. Sie wurde berühmt, als sie 2002 die erste Staffel von „American Idol“ gewann und sagte, dass die Leute bei Preisverleihungen unhöflich zu ihr waren, weil sie ihre Karriere in einer Talentshow begann.

Im Gespräch mit Jennifer Love Hewitt in ihrer „Kelly Clarkson Show“ sagte sie: „Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht daran, aber es blieb bei mir in Erinnerung … fast 20 Jahre jetzt. Es war bei irgendeiner Art von MTV Awards, VMAs oder so, ich weiß nicht, was es war, aber du bist auf mich zugelaufen. Es war genau in den letzten drei von ‚Idol‘, alles passierte in einem Wirbelwind und die Leute waren wirklich gemein zu uns, weil wir von einer Talentshow kommen und es die erste Staffel war.“

Kelly lobte Jennifer dafür, dass sie ihr „wirklich freundliche“ Ratschläge gab, als so viele andere Leute „unfreundlich“ waren. Man behält auch gute Menschen in Erinnerung!

