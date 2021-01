Kim Kardashian und Kanye West: Kommt jetzt die Scheidung?

Beobachter finden es schwer vorstellbar, dass diese Ehe noch lange halten wird. Kim Kardashian und Kanye West lassen sich nun professionell helfen, indem sie eine Eheberatung aufsuchen. Das Berichten Insider unter anderem dem Magazin „E! News“.

Es wird über ihre Beratungsgespräche berichtet: „Die Scheidung wurde diskutiert, aber Kim will mehr als alles andere, dass ihre Beziehung funktioniert. Es gab nichts Bestimmtes, was passiert ist, das sie an diesen Punkt gebracht hat … Sie sind sich zu 100 Prozent einig, wenn es um die Kinder geht.“

Es scheint also noch Gemeinsamkeiten zu geben, was eine gute Meldung ist, so lang die Unterscheide nicht zu groß werden. Die Insider berichten zudem es seien „normale Beziehungsprobleme“. Den Kindern wäre zu wünschen, dass diese Ehe wieder glücklichere Zeiten erlebt!

