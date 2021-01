Kourtney Kardashian und Travis Barker: Geht jetzt was?

Kourtney Kardashian ist jetzt doch angeblich mit Travis Barker liiert. Sie hat die Gerüchte um eine Romanze mit dem Blink-182-Schlagzeuger angeheizt, nachdem die beiden am Wochenende zusammen in Kris Jenners Haus in Palm Springs gesehen wurden. Sowohl Kourtney als auch Travis posteten Bilder in ihren jeweiligen Instagram Stories, auf denen derselbe Pool zu sehen ist, was darauf hindeutet, dass sie zusammen waren, auch wenn keiner von ihnen ein gemeinsames Foto postete.

Laut „E! News“ wurde Travis auch dabei gesichtet, wie er Kourtneys jüngste Social-Media-Posts anschaute und einen Kommentar mit einem einzelnen Rosen-Emoji unter dem jüngsten Spiegel-Selfie des 41-jährigen Reality-Stars hinterließ.

Anfang Januar fügte er außerdem ein Tulpen-Emoji zu einem Foto von Kourtney hinzu, auf dem sie am Meer spazieren geht. Er schrieb „Du bist so cool!“

Foto: (c) Sushi / PR Photos