Krähe mit neuer Single und Video zu „Rock N Roll“

Hinter „Krähe“ steckt Stefan Krähe, Frontmann, Kopf und Gründer der Band SIX. Heute erscheint endlich die neue Single in Form von „Rock N Roll“. Es ist einerseits ein Lebenszeichen, denn in diesen Zeiten gibt es nur wenig Möglichkeiten, sich als Musiker zu zeigen und es ist Ausdruck der Sehnsucht nach normalen Verhältnissen. Es ist eine Ode an den „Rock n Roll“ par excellence und ein Muss für jede Rock-Party! Hier reinschauen: https://www.youtube.com/watch?v=hRuctskk1dE

Das Krähe-Debüt-Album von 2018 begeisterte mit kraftvollen, energiegeladenen und gefühlvollen deutschsprachigen Songs und begeistert durch Texte die berühren, Themen die bewegen, mit Songs die Stellung beziehen und auch gerne unbequem sind. In den Lyrics wird immer Klartext geredet, die Inhalte sind mitten aus dem Leben gegriffen. Einfach mal reinschauen, anhören und begeistern lassen!

Foto via GordeonMusic