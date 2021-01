Kylie und Kendall Jenner: 5.400 Euro pro Nacht

Kylie und Kendall Jenner machen Urlaub in einer Villa für 5.400 Euro pro Nacht. Ziemlich dekadent! Sie machen zusammen mit ihrer Freundin Stassie Karanikolaou Urlaub in Mexiko und haben keine Kosten gescheut, um sicherzustellen, dass sie eine gute Zeit haben.

Laut TMZ wohnt das Trio im luxuriösen „Ocean Castle Sol de Oriente“ in Costa Careyes, das Platz für 12 Personen in sechs Schlafzimmern bietet. Das Domizil liegt auf der Spitze der Peninsula de las Estrellas und ist von einem 360-Grad-Infinity-Pool umgeben, der einen atemberaubenden Panoramablick auf das Meer und den Strand bietet. Die Villa besteht aus vier separaten Gebäuden, die „durch eine private Seilbahn verbunden sind, die den Hang hinaufführt“. In einem AirBnB Eintrag für das Anwesen heißt es, dass es „voll besetzt“ ist.

Sowohl Kendall als auch Kylie haben ihre Fans auf Instagram mit Einblicken in das atemberaubende Anwesen und die ebenso schöne Umgebung verwöhnt.

