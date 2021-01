Lady Gaga: Stellungnahme zu Rassismus

Lady Gaga wurde am Wochenende mit dem „Yolanda Denise King Higher Ground Award“ bei den „The King Center’s Beloved Community Awards“ geehrt. In Anerkennung ihrer Arbeit als Künstlerin, als Mitbegründerin der B“orn This Way Foundation“, ihrer Kampagnenarbeit zur Unterstützung der „Black Lives Matter“-Bewegung und auch ihres Einsatzes, um sicherzustellen, dass während der Coronavirus-Pandemie medizinischer Mundschutz an Mitarbeiter im Gesundheitswesen verteilt wurde.

Gaga widmete die Ehrung den „Schwarzen, Braunen und Indigenen“ Menschen. Sie sagte: „Ich widme diesen Preis den Schwarzen, Braunen und indigenen Menschen. Triumphierende Menschen, deren Widerstandsfähigkeit die Lebenskraft jeder geliebten Gemeinschaft in diesem Land ist. Schwarze, Braune und indigene Menschen gedeihen weiterhin inmitten der systemischen Unterdrückung, gedeihen mit radikaler Freude und schaffen unerschrocken ein volles und schönes Leben, trotz der Systeme der weißen Vorherrschaft, die sie daran hindern sollen.“

Die Musikerin erklärte dann, dass sie glaubt, dass wir als weiße Menschen die Verantwortung haben, Verhaltensweisen und Einstellungen zu verlernen, die aus den in der Gesellschaft verankerten weißen Vorherrschaftsvorstellungen stammen.

