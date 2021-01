Lana Del Rey: „Chemtrails Over The Country Club“ erscheint am 19. März

Die US-amerikanische Ikone meldet sich mit einem neuen Werk zurück! Lana Del Rey hatte in den vergangenen Wochen mit geheimnisvollen Posts auf ihren Social Media Kanälen erste Hinweise gegeben. Jetzt ist der Countdown zum neuen Album von Lana Del Rey seit gestern offiziell eröffnet – mit der Veröffentlichung des gleichnamigen Titelsongs „Chemtrails Over The Country Club“, der ab sofort überall digital erhältlich ist. Parallel zum Titelsong, welchen Lana Del Rey wieder einmal mit ihrem angestammten Co-Writer Jack Antonoff komponiert hat, veröffentlichte die 35-Jährige auch das dazugehörige Video, entstanden unter der Regie von BRTHR, sowie die Tracklist und das Artwork ihres kommenden Albums. Während der zweite Vorbote nach „Let Me Love You Like A Woman“ ab sofort überall als Stream und Download verfügbar ist, erscheint das Album „Chemtrails Over The Country Club“ am 19. März.

Lana Del Rey gehört zu den einflussreichsten weiblichen Künstlerinnen ihrer Generation – und dies weit über die Musik hinaus. Ihr Empfinden für Stil, das Bewusstsein für Mode, Design und digitale Kommunikation hat bleibende Spuren in der zeitgenössischen Popkultur hinterlassen. Ihr selbstbestimmtes Arbeiten beim Songwriting-Prozess und in der Studioproduktion gehören genauso dazu wie ihre eigene Definition von „Retro“. Nachdem das im August 2019 veröffentlichte Vorgängeralbum „Norman Fucking Rockwell!“ der Sängerin eine weitere GRAMMY-Nominierung beschert hatte, erscheint das siebte Studioalbum „Chemtrails Over The Country Club“ am 19. März 2021 in einer Vielzahl von Konfigurationen: Neben den digitalen Formaten ist der Longplayer, der insgesamt 11 Songs vereint, ab dieser Woche auch als CD, Kassette sowie in weiteren exklusiven Vinyl-Konfigurationen vorbestellbar.

„Chemtrails Over The Country Club“ – Tracklist:

1. White Dress

2. Chemtrails Over The Country Club

3. Tulsa Jesus Freak

4. Let Me Love You Like A Woman

5. Wild At Heart

6. Dark But Just A Game

7. Not All Who Wander Are Lost

8. Yosemite

9. Breaking Up Slowly

10. Dance Till We Die

11. For Free

Foto: (c) PR Photos