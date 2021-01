Leah Remini: Bei der Tochter im Unterricht

Leah Remini geht bei der eigenen Tochter in den „Unterricht“. Von ihrer Tochter kann sie offenbar einiges über Rassismus und Klimawandel lernen. Gemeinsam mit Ehemann Angelo Pagan ziehen sie ihre Tochter Sofia (16) auf.

In der „The Drew Barrymore Show“ sagte sie: „Sofia schickt mir Dinge, die ich in den sozialen Medien über systemischen Rassismus und soziale Ungerechtigkeit posten soll und sagt ständig: ‚Mama, du musst das tun. Ich brauche weniger Plastik in diesem Haus.‘ Es macht mich so stolz, zu wissen, dass sie jemand ist, der sich darum kümmert, was in der Welt passiert. Ich habe über diese Dinge nicht nachgedacht, als ich in ihrem Alter war.“

Gut, dass dieser Haushalt offenbar auch von Vernunft getrieben wird!

