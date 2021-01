Leony: Feinster Dance-Sound aus dem Bayrischen Wald mit „Faded Love“

Singer-Songwriterin Leony (bürgerl. Leonie Burger) wuchs im Bayrischen Wald auf. Sie fing bereits an zu singen, bevor sie überhaupt sprechen konnte und nahm seit ihrem frühen Kindesalter Klavier- und Gitarrenunterricht. Rückblickend hat sich das mehr als gelohnt: Heute arbeitet sie mit Künstlern wie Alan Walker, Sam Feldt, Dimitri Vegas, VIZE, Capital Bra, VINAI u.v.m. zusammen und kann weltweit mehr als 100 Millionen Streams vorweisen. Und das mit gerade einmal 23 jungen Jahren!

Leonie selbst sagt darüber: „Von klein auf an hab ich davon geträumt mit Musik erfolgreich zu sein und jetzt wo es anfängt zu passieren fühlt sich das an wie ein schöner Film und man kann es eigentlich gar nicht wirklich realisieren. Ich versuche jeden einzelnen Moment zu genießen und oft gelingt das auch, aber dennoch gibt es so viele Momente, wo man gar nicht glauben mag, was gerade um einen rum passiert. Ich hoffe, dass diese Reise nie zu Ende geht.“

Nach zahlreichen erfolgreichen Collabs bringt Leony jetzt ihre nächste Solo-Single „Faded Love“ raus. Die Geschichte dahinter beginnt, wie bei den meisten ihrer Singles, an einem späten Abend im Studio mit ihrem Produzenten und Manager Vitali Zestovskih. Gemeinsam schwelgten sie beim Hören von alten Songs in Erinnerungen. Darunter war auch der 2000er-Welthit „Dragostea Din Tei“. Inspiriert von der eingängigen Melodie holte Vitali seine Gitarre hervor und gab dem Chorus ein komplett neues musikalisches Gewand. Das Ergebnis begeisterte beide so sehr, dass sie beschlossen, die Melodie mit neuem Text und dem Gitarrensound neu aufzusetzen. „Faded Love“ war geboren. Der Song handelt, wie der Titel erahnen lässt, von einer vergangenen Liebe, über die man hinwegkommen will. Derjenige findet aber immer wieder Wege zurück in das eigene Leben, schleicht sich in die Gedanken ein, und will fast schon verhindern, dass man über ihn hinweg kommt.

„Faded Love“ erschien am 15.01.2021 als Stream & Download.

Foto: (c) Ben Baumgarten