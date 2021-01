Leslie Clio: „Strangers Again“ – Single und Video begeistern

Clios neue Musik stellt sich mehr choral auf, sie experimentiert oft mit Vocals. Das hört man auch in ihrer neuen Single „Strangers Again“. Ein typischer Leslie-Clio-Song, aber noch eine Spur poppiger. Als eine Referenz an Laurie Anderson hören wir chopped Vocals, die sich durch das ganze Album ziehen werden, das Ende des Jahres 2021 erscheinen wird.

„If we could only be strangers again“ war ein Satz in einem Film, der Leslie Clio zu Tränen rührte. Der Wunsch in einer Beziehung noch mal neu anzufangen, die Hoffnung, dass man es besser machen kann, den Schmerz vergessen – all das steckt für sie in diesem Satz, also ging sie ins Studio und schrieb einen Song darüber.

„Strangers Again“ Video: https://youtu.be/ZhvHFNs3KRM

Eigentlich wollte sie keine Liebeslieder mehr schreiben, sagt sie. „Beim letzten Album „Purple“ habe ich mich in Dramen gestürzt und danach beschlossen: das war das letzte Mal. Ich möchte eine andere und stärkerer Frau sein.“ Aber auch starke Frauen singen von der Liebe.

Leslie Clio geht ihren Weg – und ist ein ganzes Stück weitergegangen. Auch musikalisch.

Foto: (c) PGM / Hannes Caspar