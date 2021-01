Lewis Capaldi: Album in Jahrescharts erfolgreich

Er hat Grund sich zu freuen, denn Lewis Capaldis „Divinely Uninspired to a Hellish Extent“ ist zum zweiten Mal das meistgestreamte Album Großbritanniens geworden. Der Sänger hatte auch zwei der Top 10 der meistverkauften Singles des Jahres 2020 mit „Someone You Loved“ und „Before You Go“, während The Weeknd die Single-Liste mit „Blinding Lights“ anführte.

Was die Alben angeht sind natürlich weitere schillernde Namen in den Top 10 zu finden: Dua Lipa’s „Future Nostalgia“, Harry Styles‘ „Fine Line“ und Stormzy’s „Heavy is the Head“.

Ebenfalls dabei sind Billie Eilishs „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ und Alben von Ed Sheeran, Queen (Greatest Hits), Elton John, Fleetwood Mac und dem verstorbenen US-Rapper Pop Smoke.

Inmitten der Coronavirus-Pandemie stieg das Musik-Streaming innerhalb des Lockdowns um 20 Prozent.

