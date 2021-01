Lily Allen ist angekommen

Ist Lily Allen endlich an einem Punkt in ihrem Leben, an dem sie sich wirklich gut fühlt?

Sie hat in der Vergangenheit offen über ihren Kampf mit dem Drogenmissbrauch gesprochen. Nun ist sie aber davon los! Lily laut Medienberichten jetzt gesagt, dass sie ihr Leben wieder genießt und weiter daran arbeitet, „den Kreislauf“ der Sucht zu durchbrechen.

Lily verbringt jetzt mehr Zeit mit ihren Kindern als je zuvor und sagt, dass sie jetzt eine „großartige Beziehung“ zu ihnen hat, nachdem sie sich zuvor „so schuldig“ gefühlt hat, weil sie sie während ihres Gesundheitskampfes „vernachlässigt“ hat. Sie spricht hier von den Töchtern Marnie (8) und Ethel (9), die sie mit ihrem Ex-Mann Sam Cooper hat.

Lily ist auch in einer glücklichen und gesunden Beziehung mit ihrem Mann David Harbour, den sie im September geheiratet hat.

