Liv Tyler: Gefühlschaos nach Corona-Testergebnis

Liv Tyler (43) fühlte sich nicht gut, nachdem bei ihr Covid-19 diagnostiziert wurde. Die Schauspielerin erkrankte im Dezember an dem Virus und gab zu, dass es ihr das Herz gebrochen hat, sich von ihrer Familie zu isolieren, da sie befürchtete, die Krankheit an sie weiterzugeben.

Sie teilte ein Bild von sich mit ihren jüngsten Kindern, Tochter Lula Rose (4) und Sohn Sailor Gene (5) auf Instagram und schrieb dazu: „Wiedervereint mit meinen Lieben … was für wilde 2 Wochen. Ich bin so ein privater und schüchterner Mensch und teile solche Dinge normalerweise nicht, aber dies ist eine große Sache und ich habe das Gefühl, dass wir alle unsere Geschichten teilen müssen, um Informationen zu teilen, um Fakten und Bewusstsein zu sammeln und vor allem um zu wissen, dass wir damit nicht alleine sind.

„Ich wurde am Silvestertag positiv auf das Coronavirus getestet. Scheiße, ich hatte es bis 2020 geschafft, mich und meine Familie in Sicherheit zu bringen. Ich habe alles getan, was ich konnte, um mein Wolfsrudel zu schützen und die Regeln zu befolgen, um andere zu schützen. Plötzlich, am Morgen des letzten Tages des Jahres 2020… boom, hat es mich erwischt. Es kommt schnell, wie eine Lokomotive. Auweia. Dabei wirbeln Gefühle von Angst, Scham und Schuld durch dich, von wem könntest du es bekommen haben und wen könntest du infiziert haben…Schrecklich.“

Liv war jedoch erleichtert, dass niemand aus ihrer Familie erkrankt ist.

Foto: (c) Landmark / PR Photos