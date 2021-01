Logan Mize kündigt neues Album an

Nach dem Erfolg seines Albums “Come Back Road”, das es bis in die Billboard Top 20 schaffte, kündigt der US-amerikanische Singer/Songwriter Logan Mize nun den lange erwarteten Nachfolger an. Seine warme und unvergleichliche Stimme beeindruckt uns immer wieder. „Still That Kid“ erscheint am 27. Januar 2021.

Logan Mize steht für authentischen Country-Rock, mit dem sich seine Hörer sofort identifizieren können. Das ist auch bei seinem neuen Werk nicht anders. Dreizehn Songs sind auf „Still That Kid“ enthalten, darunter seine Zusammenarbeit mit Willie Jones „I Ain’t Gotta Grow Up“. Billboard beschrieb den Song als „mitreißende Ode an die Jugend“. Auch der Streaming-Hit „Grew Apart“ (17 Millionen Streams) und das Duett mit Clare Dunn „Get ‘Em Together“ sind auf dem Album zu hören.

Übrigens: Musik liegt in der Familie des US-amerikanischen Singer/Songwriters Logan Mize. Sein Großonkel war Billy Mize. Dieser prägte den Bakersfield-Sound mit, den man unter anderem von Country-Superstars wie Merle Haggard und Buck Owens kennt.

Foto via Lime Tree Music