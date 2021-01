London Grammar: Video zu ihrem neuen Song „Lose Your Head“

Nachdem London Grammar mit „Californian Soil“ eine wunderschöne Hommage an den Westküstenstaat veröffentlicht haben, folgte nun weiterer Pop-Balsam für die Seele. In dieser Woche haben London Grammar auch das Video zu ihrem neuen Song „Lose Your Head“ und damit den Kick-Off für 2021 und einen weiteren Vorboten auf ihr kommendes Album „Californian Soil“ (VÖ. 09.04.21) präsentiert.

2013 eroberten London Grammar die britische Musikszene im Sturm. Ihr Debütalbum “If You Wait” verkaufte sich in der Folge über zwei Millionen Mal und bescherte Hannah Reid (Gesang), Dan Rothman (Gitarre) und Dot Major (Drums, Electronics) einen Ivor-Novello- und zwei AIM-Awards, eine Brit-Nominierung sowie die begehrte iTunes’ Album Of The Year-Auszeichnung. Mit mehr als 1,5 Millionen verkauften Alben weltweit wurden London Grammar zu einem der gefragtesten internationalen Newcomer-Acts.

Foto: (c) Universal Music