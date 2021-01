Lydia Kelovitz präsentiert Single „Tinderellas“ und Video

Die selbstbewusste Lydia kommt aus einem kleinen 500 Seelen-Dorf in Österreich. Sportlich tobt sich Lydia beim Wrestling aus! Ob als Wrestling-Girl im Lederoutfit, schriller Paradiesvogel oder mädchenhafte Fee: Lydia Kelovitz ist immer für eine Überraschung gut. Und einen kleinen Skandal natürlich auch! Lydia Kelovitz versetzt ihr Umfeld in Schockstarre und schwimmt stets gegen den Strom! Mit ihren crazy Performances und ihrer Powerstimme hat Lydia sich bis in die Liveshows der 17 Staffel von DSDS gesungen und erreichte am Ende sogar Platz 5 der Staffel.

Im TV erleben wir sie seit gestern Abend in der Dschungelshow bei RTL, aber auch musikalisch gibt es Neuigkeiten: Nun steht nämlich ein neues, verrücktes Kapitel an und die Zeit für die energiegeladene Debüt-Single „Tinderellas“ ist reif. Mit modernen Club Sounds bringt sich Lydia für die nächste Ballermann Party gekonnt in Stellung.

Foto: TVNOW / Stefan Gregorowius