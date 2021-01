Marianne Faithfull und Warren Ellis haben es getan

Sie haben sich für gemeinsame Kreativität zusammen geschlossen! Marianne Faithfull (73) und Warren Ellis haben für ein neues Album zusammengearbeitet.

Die Sängerin und der Multi-Instrumentalist und Komponist haben Details zu ihrer kommenden „She Walks In Beauty“-Sammlung bestätigt, die am 30. April veröffentlicht werden soll! Sie hatten das Projekt schon lange ins Auge gefasst. Bezugnehmend auf ihren langjährigen Freund und Manager Francois Ravard sagte Marianne gegenüber „The Guardian“: „Es war Francois, der das Projekt auf die Beine stellte und es möglich machte. Und er war es, der Warren überredete, sich zu verpflichten, was wirklich schwierig war, weil Warren so viele Dinge macht.“ Sie arbeiteten an der Platte zum Teil in ihrem Londoner Haus.

Marianne Faithfull hat selbst mit Covid-19 gekämpft und zugegeben, befürchtet zu haben, dass es ihre letzte Platte sein könnte. Sie sagte dazu: „Ich werde vielleicht nie wieder singen können. Vielleicht ist es vorbei. Ich wäre unglaublich traurig, wenn das der Fall wäre, aber auf der anderen Seite bin ich 74. Ich fühle mich nicht verflucht und ich fühle mich nicht unbesiegbar. Ich fühle mich einfach f****** menschlich. Aber woran ich glaube, was mir Hoffnung gibt, ist, dass ich an Wunder glaube. Weißt du, die Ärztin, diese wirklich nette Ärztin von National Health, kam zu mir und sagte mir, dass sie nicht glaubt, dass sich meine Lunge jemals erholen wird. Und wo ich letztendlich gelandet bin, ist: OK, vielleicht werden sie (die Lungen) es nicht, aber vielleicht, durch ein Wunder, werden sie es. Ich weiß nicht, warum ich an Wunder glaube. Ich tue es einfach.“

Obwohl sie sich von der Krankheit erholt hat, leidet sie immer noch unter einigen bleibenden Auswirkungen. Wir freuen uns jedenfalls erst einmal auf das Album und wünshcen weiterhin gute Genesung!

Foto: (c) BMG / Yann Orhan