Matthew McConaughey: Er ist schneeweiß!

Matthew McConaughey und seine Frau Camila Alves McConaughey haben einen weiteren Hund adoptiert. Der Schauspieler und seine Frau haben bereits mehrere Hunde und Katzen in ihrem Haushalt. Jetzt hat Camila das neueste Familienmitglied auf Instagram vorgestellt.

Neben einem Selfie mit dem süßen schneeweißen Welpen schrieb sie: „Neuer Familienzuwachs. Was habe ich mir nur dabei gedacht!!! 4 Monate alt …DANKE @humanesociety für das, was ihr tut!!! Dieser Kleine hat jetzt ein Zuhause!“ So viel Tierliebe steckt doch an, oder?

Das Supermodel teilte kürzlich einen süßen Schnappschuss mit ihrem anderen Hund Cheesy, der eine Fußmassage bekam und scherzte, dass es schon eine Weile her ist, dass sie eine Massage von ihrem Mann und ihren Kindern bekommen hat.

Foto: (c) Izumi Hasegawa / PR Photos