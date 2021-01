Mayim Bialik: Ist sie nervig?

Sie scheint nicht die beste Meinung von sich selber zu haben. Mayim Bialik (45) vermutet, sie sei als Kollegin einfach nur „nervig“.

Aktuell wurde sie von Jim Parsons gefragt, ob sie für die Comedy-Serie „Call Me Kat“ wieder mit ihm arbeiten wolle. Sie erzählte dem „Watch With Us“-Podcast darüber: „Ich dachte nur: ‚Das klingt toll. Ich denke, das ist eine großartige Idee!‘ Er meinte: ‚Nein, Mayim. Ich erzähle dir davon, weil ich möchte, dass du sie spielst.‘ … Ich war total schockiert, dass Jim Parsons noch mit mir arbeiten wollte. Ich dachte, ich sei sehr nervig, aber er denkt offenbar, dass ich nicht so nervig bin, wie ich denke, denn er wollte mit mir arbeiten!“

Mayim spielt in der Serie eine alleinstehende Frau, die ein Katzencafé betreibt.

