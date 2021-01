Miley Cyrus: Elton John und Chad Smith begleiten Metallica-Cover

Miley Cyrus kündigte das Projekt bereits im Oktober an. Jetzt hat sie verraten, dass auf ihrer kommenden Metallica-Cover-LP Sir Elton John und Chad Smith zu hören sind. Elton haut bei ihrer Interpretation des Heavy-Metal-Klassikers „Nothing Else Matters“ aus dem Jahr 1991 in die Tasten. Auf der Platte sind auch Chad Smith und Yo-yo Ma zu hören.

Im Gespräch mit Roman Kemp bei „Capital Breakfast“ verriet sie: „Ich habe ein Metallica-Cover von ‚Nothing Else Matters‘ mit Elton John am Klavier gemacht. Ich habe Yo-Yo Ma, Chad Smith. So viele All-Stars [sind] in dieser Band. Ich bin so aufgeregt über diese Zusammenarbeit. Ich bin wirklich aufgeregt. Ich liebe es, wenn die Zutaten nicht ganz zusammenpassen.“

Miley performte übrigens bereits eine Version von „Nothing Else Matters“ beim Glastonbury Festival 2019.

