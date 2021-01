Mint Julep präsentieren „Black Maps“ und kündigen „In A Deep And Dreamless Sleep“ an

Mint Julep kündigen ein neues Album „In A Deep And Dreamless Sleep“ für den 19. März an! Die neue Single „Black Maps“ ist bereits online!

Entwickelt über einen Zeitraum von zwei Jahren, in den auch die Veröffentlichung des 2019 erschienenen Albums „Stray Fantasies“ fiel, liefert das Ehepaar Hollie und Keith Kenniff mit „In A Deep And Dreamless Sleep“ nun ein deutlich schemenhafteres Kapitel ihres Technicolor-Pop-Projekts Mint Julep ab, was die heutige neue Single „Black Maps“ von Anfang an deutlich macht..

Wo das erste Album ein kristallines Gitterwerk definierter Pop-Strukturen trug, stumpft das zweite diese Schärfe ab und macht den Glanz weicher, indem es ein Gleichgewicht zwischen Songkunst und Hollies‘ Solomaterial sowie Keiths Output als GOLDMUND herstellt. „In A Deep And Dreamless Sleep“ nimmt eine luftigere Form an und verströmt einen schweren Nebel von Shoegaze-Sensibilität, obwohl das ansteckende Pop-Know-How seines Vorgängers fest intakt bleibt.

„Unser früheres Material neigte dazu, größtenteils in einer Strophe/Chorus-Einstellung strukturiert zu sein,“ erklärt Keith, „aber diese Songs sind freier fließend und durchkomponiert mit einem Fokus auf Stimmung und Textur. Viele der Songs sind mehr Strom des Bewusstseins als geplant; wir haben uns von den ersten Ideen leiten lassen, anstatt eine definitive Roadmap zu planen – was hoffentlich dazu beiträgt, eine spezifische und einzigartige emotionale Verbindung zu schaffen.”

Im Gegensatz zu seinem Titel ist „In A Deep And Dreamless Sleep“ voll von Traumwelt-Neigungen, in denen Wachen und Schlafen, Lieben und Verlassen, Leben und Sterben austauschbar sind. Das Album ist durchdrungen von der sanften Betäubung der aufkommenden Liebe – oder vielleicht ist es die Trauer einer Liebe in ihrem Zwielicht. Oder es ist das Gefühl eines Ehepaares, das seine Liebe vor dem Hintergrund seines geschäftigen Lebens pflegt.

Foto: (c) Zack Smith