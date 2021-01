Nicole Scherzinger: Lockdown problemlos gemeistert?

Nicole Scherzinger (42) wurde „für den Lockdown geboren“. Die Sängerin hat das letzte Jahr genossen, weil es ihr erlaubte, viel Zeit in Los Angeles mit ihrem Freund Thom Evans zu verbringen. Zudem hat sie endlich gelernt hat, sich zu entspannen und abzuschalten. Keine leichte Übung!

Sie sagte gegenüber „The Times Weekend“: „Ich hasse es, das zu sagen, aber ich glaube, ich wurde für den Lockdown geboren. Ich liebe meine Arbeit wirklich, aber ich bin auch ein introvertierter Mensch und ein Stubenhocker. Vorher war es so, als wäre ich ständig unter Strom, ich wusste nie, wie man aufhört, ich wusste nur, wie man funktioniert. Und zum ersten Mal in meinem Leben bekomme ich einen richtigen Schlaf und das macht so einen Unterschied.“

Sie bemerkte, dass die Coronavirus-Pandemie ihr Leben „vereinfacht“ hat und sie dazu gebracht hat, freundlicher zu sich selbst zu sein. Ziemlich cool, wenn man so locker mit den ganzen Einschränkungen umgehen kann.

Foto: (c) PR Photos