Nina Dobrev und Shaun White: Es wird ernster

Nina Dobrev und Shaun White sind seit einiger Zeit ein Paar, aber nun scheint ihre Beziehung etwas ernster zu werden.

Ein Insider plauderte nun gegenüber „Entertainment Tonight“ aus: „Die Beziehung von Nina Dobrev und Shaun White ist ernster geworden, aber sie haben immer noch so viel Spaß zusammen. Sie sind beide sehr aktiv, mögen es, Spaß zu haben und gemeinsam Abenteuer zu erleben und können auch tiefgründige Unterhaltungen führen. Nina ist eine sehr offene, liebevolle Person und ist sehr in Shaun verliebt. Sie ist glücklich, dass er in ihrem Leben ist.“

Die Schauspielerin und der Snowboarder wurden zum ersten Mal Anfang 2020 romantisch miteinander in Verbindung gebracht.

