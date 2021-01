$NOT: Viedopremiere von „Like Me“ mit Iann Dior

Mit seiner neuen Single „Like Me“ zeigt der aus Florida stammende Rapper $NOT, dass er sich längst auf der Überholspur Richtung Stardom befindet. Nach Erscheinen seines zweiten Albums „Beautiful Havoc“ im Oktober letzten Jahres, begrüßt $NOT 2021 mit Iann Dior in einer Charmeoffensive von Ohrwurm-Tune. „Like this, like that / Everybody tryna be like me“, singt der 23-Jährige auf seinem hartnäckigen Ohrwurm „Like Me“, während er im neuen Video umgeben von schnellen Autos und Grid-Girls das Leben auf der Überholspur genießt. Seit seinem ersten Mini-Hit „Gosha“ (2018), der dank eines Instagram-Posts von Pop-Queen Billie Eilish viral ging, treibt das charmante Kapuzen-Gesicht den Soundcloud-Rap der Generation Z immer auf das nächste Level.

Die stampfende Rap-Pop-Collage „Like Me“ mit Iann Dior ist fast prototypisch für „Beautiful Havoc“, wie $NOTs aktuelles Album heißt. Es geht um Vibes. $NOT legt sein infektiöses Melodiegespür hier über einen detailreichen Glockenbeat und taumelt an der Seite des Nummer-eins-Hit-Rappers Iann Dior („Mood“ mit 24kGoldn) im Turn-Up-Modus der Superstar-Träume. Emotional, eindringlich, extrem – $NOT ist ein echter Digital-Native-Rapper.

Das Album „Beautiful Havoc“ ist ein Schmelztiegel aus eigenbrötlerischen Lo-Fi-Raps, Melancholia-R&B und brillianten Turn-Up-Hymnen. Es ist bereits das zweite Release auf 300 Entertainment und präsentiert $NOT an der Seite von Seelenverwandten wie Denzel Curry oder Flo Milli als Kontinuation jenes DIY-Rap-Sounds, der durch 2010er-Ikonen wie SpaceGhostPurrp oder XXXTentacion international bekannt wurde.

Das neue Video „Like Me“ mit Iann Dior gibt es hier: https://youtu.be/SA9binN4wJs

Foto: (c) 300 Entertainment