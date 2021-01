„Open Roads“ von Newclaess feat. Jon Paul

Newclaess ist ein DJ- und Produzenten Duo aus Süddeutschland, bestehend aus Jan Neuhaus und Tobias Claessens, welches sich bereits einen Namen in der Musikszene gemacht hat. Bei ihren letzten Veröffentlichungen erhielten sie Support von Größen wie u.a. Martin Garrix, Lost Frequencies, Hardwell, Nicky Romero uvm. oder kollaborierten u.a. mit dem DJ / Produzenten Cuebrick für ihre gemeinsame Single „Fly“, die knapp 4 Millionen Streams allein auf Spotify aufweist. Für Newclaess beginnt mit dem Release von „Open Roads“ nach über 10 Jahren Bandgeschichte ein neues Kapitel. Der Umzug nach Berlin im Jahr 2020 macht sich nun auch musikalisch bemerkbar.

„Für uns öffnet sich durch die eigenen Writing Sessions hier in Berlin ein ganz neues künstlerisches Level, es entsteht einfach eine unfassbar geile Energie, wenn sich so talentierte Writer, Composer, Producer und Vocalisten im Studio einschließen und einfach in den Tunnel abtauchen und das tun, was sie lieben!“

„Open Roads“ ist der erste Track, welcher in der ersten Writing Session in den Holzmarktstudios geschrieben und produziert wurde, und diese einzigartige Energie eines Neuanfangs ist in jedem Beat zu spüren. Die Produktion ist dabei von den aktuellen Trends im Dance-Bereich inspiriert ohne jedoch den eigenen Kompass zu verlieren. „Die Basslinie erinnert natürlich stark an den momentan allgegenwärtigen Slap-House Style, allerdings war das Ziel eine weniger 4-to-the-Floor-Nummer, sondern eher eine groovige Cabrionummer zu kreieren, weshalb die Rhythmik eher an „The Business“ von Tiësto erinnert. Wir haben versucht die heißesten Entwicklungen im Dance-Bereich aufzunehmen und daraus etwas Neues zu formen.“

Lyrics und Vocals kommen von Jon Paul, welcher bereits für Twocolors schrieb und mit dem Feature auf „Open Roads“ seine Debütsingle markiert. „Mich hat die Überdramatik inspiriert mit der manchmal in Beziehungen gehandelt wird, das reinsteigern in Gefühle oder das jemanden verlassen, weil man selbst Angst hat verlassen zu werden. Und sich Sachen ausdenkt, die man dem anderen vorwerfen kann. Auf der anderen Seite steht hier jemand der sagt: „Komm zurück, wenn du so weit bist. Aber ich werde dir nicht nachlaufen.“

„Wir sind wirklich stolz auf die Nummer, deren Entstehung für uns besonders bleiben wird. Dass wir die Legende Lex Barkey für das Mastering gewinnen konnten, setzt natürlich nochmal die Kirsche auf die Sahne.“

„Newclaess feat. Jon Paul – Open Roads“ erschien am 08.01.2021 als Stream & Download.

Cover: (c) Kontor Records