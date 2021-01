OSKA: Debüt-EP Honeymonn Phase inkl. neuem Song „Misunderstood”

Irgendwie klingt die neue Single gleichermassen zerbrechlich und kraftvoll! Die Wiener Indie-Pop Singer-Songwriterin OSKA veröffentlicht am vergangenen Freitag ihre Debüt-EP Honeymoon Phase inklusive des neuen, unveröffentlichten Songs „Misunderstood” und landet damit auf neun unterschiedlichen New Music Friday Playlisten von Spotify! Außerdem spielt die Newcomerin am 14. Januar ein kostenloses virtuelles Konzert beim „Eurosonic Festival“.

Als Gewinnerin des „XA – Music Export Award beim Waves Vienna Festival 2020“ hat die junge Österreicherin nun die Chance, bei einigen Tastemaker-Festivals aufzutreten. Diese finden unter den aktuellen Umständen natürlich digital statt. Am 14. Januar kann man OSKAs Liveshow für das „Eurosonic Festival“ live und kostenlos verfolgen.

OSKA @ Eurosonic Festival

Datum: 14.01.2021

Uhrzeit: 20:55 – 20:10

Foto: (c) Tim Cavadini