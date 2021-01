Palms: Ihre neue Single „This One Is Your One“

Das Indie-Quartett Palms aus Australien meldet sich fünf Jahre nach ihrem letzten Output zurück. Und wie: Die neue Single „This One Is Your One“ ist ansteckend positiv, das Video ein früher Kandidat für den Clip des Jahres! Der Song macht jetzt schon Bock auf einen Sommer, in dem die Welt hoffentlich ein wenig besser aussieht als man sich jetzt zu hoffen wagt. Palms gehören zu den beliebtesten Bands der Underground-Szene von Sydney. Ihr Garagenrock mit Indie-Färbung ist auf „This One Is Your One“ eingängig, catchy und einfach mitreißend.

Frontmann und Songwriter Al Grigg widmet den Song seinem Freund: „Auf einer superpersönlichen Ebene ist der Song einfach für meinen Freund. Weil er einfach großartig ist! Auf einem etwas universelleren Level handelt der Song von der heilenden Wirkung der Liebe. Ja, natürlich ist das kitschig wie sonst was.. Aber ich habe in den letzten Jahren so viele Downer-Songs geschrieben, dass es an der Zeit war, auch mal sowas zu schreiben.“

Aufgenommen wurde der Song mit Liam Judson, der u.a. auch kürzlich mit Rolling Blackouts Coastal Fever arbeitete. Er kitzelt eine ungeheure Spielfreude und Vitalität aus der Band. Obwohl die Band auf „This One Is Your One“ weniger verzerrt klingt als auf ihrem letzten Output, hat sie nichts von ihrer Dringlichkeit verloren. Al Grigg dazu: „Ich bin den letzten Jahren so viel gewachsen. Ich bin jetzt mehr ich als jemals zuvor. Es fühlt sich fast an, als wäre ich vorher durch mein Leben geschlafwandelt – Dieser Song ist für mich die Vertonung davon, endlich aufzuwachen.“

Das Musikvideo zeigt eine „zu 30% menschlichen“ digitalen Avatar mit „Hunkification Overload“, der sich durch einen Tanz zum Song glitcht. Wir können gar nicht wegschauen. Mehr neue Musik von PALMS ist bereits am Horizont!

Foto: (c) Joe Brennan