Pietro Lombardi: Neue Single „Warum“

Am gestrigen Freitag hat sich Pietro Lombardi mit seiner neuen Single „Warum“ zurück gemeldet.

Noch nie hat sich Pietro Lombardi davor gescheut, mit seinen Fans zu teilen, was emotional in ihm vorgeht. Glück und Liebe, aber auch Schmerz und Einsamkeit – Gefühle, die sich ebenso in den Liedern des 28-Jährigen wiederfinden, wie Pietro auch im vergangenen Jahr mit seinem Top 2-Longplayer „Lombardi“ demonstriert hat. Eine Scheibe wie ein vertontes Tagebuch, in dem der Karlsruher seine innersten Gefühle offenbart.

Mit seinem eindringlichen Breakup-Song legt er nun einen exklusiven Non-Album-Track vor, auf dem Pietro tief in sich hineinhorcht auf der verzweifelten Suche nach dem berühmten „Warum“.

Foto: (c) Universal Music