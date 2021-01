Prinz Charles: Eichhörnchen im Haus

Prinz Charles (72) hat „enorme Freude“ daran, Eichhörnchen in seinem Haus zu finden. Er hat den „Red Squirrel Appreciation Day“ mit einem Unterstützungsbrief an den „Red Squirrel Survival Trust“ begangen (Squirrel = Eichhörnchen). Er drückte nicht nur seine Bewunderung für die Bemühungen der Freiwilligen aus, die für das Überleben der „charmanten und intelligenten“ Kreaturen kämpfen, sondern sprach auch über seine eigene Liebe zu den Tieren.

Er schrieb: „Ohne euren Einsatz könnten wir einfach nicht hoffen, die Aufgabe, die wir uns gestellt haben, zu erfüllen. Zukünftigen Generationen würde die Freude an den gesunden Wäldern verwehrt bleiben, die jetzt wie nie zuvor bedroht sind und für die das rote Eichhörnchen sowohl das Symbol als auch durch seine Anwesenheit der Maßstab ist. Wie ihr alle wisst, sind diese charmanten und intelligenten Kreaturen immer wieder eine Freude. Ich habe eine enorme Freude daran, sie um – und in! – im Haus zu haben, wenn ich zu Hause in Schottland bin. Sie sind so wissbegierig und entzückend.“

Beim Thema Umweltschutz wird Prinz Charles immer leidenschaftlich!

Foto: (c) Landmark / PR Photos