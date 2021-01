Prinz Charles und Prinzessin Diana im Streit?

Wir lieben „The Crown“ auf Netflix und lassen uns von der Serie fangen. Allerdings sollte man nicht unbedingt alles glauben was man dort zu sehen bekommt. Diverse Insider plaudern doch den einen oder anderen Unterschied zwischen Serie und Realität aus.

Königin Elizabeth hat einen „großartigen Sinn für Humor“, was man manchmal auch in der Serie sieht. Der Koch Darren McGrady, seinerseits jahrelang im Dienst der königlichen Familie, war überrascht, Prinzessin Diana und Prinz Charles in der Show streiten zu sehen, da er sich daran erinnert, dass das Paar „glücklich“ war.

Er erzählte „Us Weekly“: „Ich erinnere mich, wie ich dort stand und Prinz Charles und Prinzessin Diana beim Tanzen zusah, und sie drehten sich und drehten sich, und die Prinzessin liebte es zu tanzen. Also nutzte sie die Gelegenheit und drehte den Prinzen schneller, und dann lachte er lauter und lauter. Und wenn ich ‚The Crown‘ sehe und die beiden Streiten sich, dann denke ich: ‚Du kennst nicht die ganze Wahrheit.'“

Foto: (c) Landmark / PR Photos