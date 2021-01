Prinz Harry und Herzogin Meghan: Auftritt mit der Familie

Offiziell bestätigt ist es noch nicht, aber Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen diesen Sommer wieder mit der königlichen Familie zusammenkommen.

Die beiden werden Berichten zufolge im Juni nach Großbritannien zurückkehren, um am „Trooping of the Colour“ teilzunehmen, das zu Ehren des Geburtstags der Queen am 12. Juni abgehalten wird. Ein Insider sagte der Zeitung „The Sunday Times“: „Der aktuelle Plan sieht vor, dass die Parade zum Geburtstag der Queen in London ganz normal abläuft, mit der Bewusstsein, dass sie je nach Richtlinien möglicherweise angepasst werden muss. Das Bestreben und der ultimative Wunsch ist es, sie stattfinden zu lassen.“

Es wäre das erste Mal, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan seit dem Commonwealth-Gottesdienst im März letzten Jahres öffentlich mit den anderen Royals gesehen werden.

