Prinz William und Herzogin Kate: Der Welpe ist toll!

Prinz William und Herzogin Kate haben einen neuen Welpen. Das königliche Paar sind „vernarrt“ in ihren Hund, den sie bekamen, kurz bevor ihr Hund Lupo starb. Die beiden sind Eltern von Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2).

Ein Insider sagte der Zeitung „Mail on Sunday“: „Der neue Welpe ist hinreißend und die ganze Familie ist vernarrt in ihn. Sie waren am Boden zerstört, als Lupo verstarb. Sie hofften, dass ein jüngerer Hund Lupo ein wenig Gesellschaft leisten und ihm ein wenig mehr Leben und Energie geben würde.“

Im Oktober enthüllten der Herzog und die Herzogin von Cambridge, dass sie den Verlust ihres geliebten englischen Cockerspaniels Lupo betrauern, der neun Jahre bei ihnen war.

Foto: (c) Landmark / PR Photos