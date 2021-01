Priyanka Chopra: Mobbing und Unischerheit

Priyanka Chopra (38) sagt, dass rassistisches Mobbing, als sie ein Teenager war, sie „sehr unsicher gemacht hat, wer [sie] ist“.

Die Schauspielerin wurde in Indien geboren. Mit 12 Jahren zog sie nach Amerika, um bei ihrer Großfamilie zu leben. Sie besuchte eine amerikanische High School. Und Priyanka hat nun enthüllt, dass sie als Teenager in der Schule rassistisch motiviertem Mobbing ausgesetzt war, was sie „sehr persönlich“ nahm und sie ohne jegliches Selbstvertrauen zurückließ. Sie sagte: „Ich habe mich in ein Schneckenhaus zurückgezogen. Ich dachte: ‚Sieh mich nicht an. Ich will einfach unsichtbar sein.‘ Mein Selbstvertrauen war am Boden. Ich habe mich immer für eine selbstbewusste Person gehalten, aber ich war sehr unsicher, wo ich stehe, wer ich bin.“

Priyanka und ihre Verwandten zogen von New York City nach Indianapolis, bevor sie sich in Newton, Massachusetts, niederließen, wo Priyankas Erfahrung mit Mobbing noch schlimmer wurde. Natürlich hat sie diese Erfahrungen zu dem Menschen gemacht, der sie heute ist, aber sie hätte sicherlich gerne darauf verzichtet.

Foto: (c) Hiroto Takarada / HNW / PR Photos