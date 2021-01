Queen Elizabeth II. und ihr Humor

Wir lieben „The Crown“ auf Netflix und lassen uns von der Serie fangen. Allerdings sollte man nicht unbedingt alles glauben was man dort zu sehen bekommt. Diverse Insider plaudern doch den einen oder anderen Unterschied zwischen Serie und Realität aus.

Königin Elizabeth hat einen „großartigen Sinn für Humor“, was man manchmal auch in der Serie sieht. Der Koch Darren McGrady, seinerseits jahrelang im Dienst der königlichen Familie, ist der Meinung, dass die Darstellung der Queen oftmals zu streng sei. Er erzählte „Us Weekly“: „Ich mochte die erste Königin [Claire Foy], auf die zweite [Olivia Colman] bin ich nicht so scharf. Sie lächelt nicht genug.“

Vielleicht ist ein wenig Wahrheit an dieser kleinen Kritik, es bleibt aber unbestritten, dass man sich vom Zauber dieser Serie fangen lassen kann und darf!

Foto: (c) Away! / PR Photos