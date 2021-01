Rafferty Law: Angst vor dem Vergleich

Sind die Fußstapfen zu groß? Scheut er den Vergleich? Rafferty Law „zögerte“ jedenfalls ein wenig wegen seiner berühmten Eltern, eine Schauspielkarriere zu verfolgen. Der Sohn von Jude Law und Sadie Frost hatte schon immer Spaß daran, in Schultheaterstücken aufzutreten, aber er gab zu, dass er als Teenager Bedenken hatte, seinem Interesse zu folgen, weil er wusste, dass er unweigerlich mit seinem Vater verglichen werden würde.

Auf die Frage, ob er wegen Jude’s Erfolg gezögert habe, Schauspieler zu werden, gab er gegenüber dem „Sunday Times Style“-Magazin zu: „Auf jeden Fall. In der Schule habe ich es immer geliebt, von klein auf in Theaterstücken mitzuspielen, aber als ich ungefähr 15 war, fing ich an zu zögern. Ich hatte das Gefühl, wenn der Vergleich und der Druck da sein würden, wäre eine Karriere als Musiker vielleicht interessanter für mich. Aber dann hatte ich auch das Gefühl, dass ich es mir selbst schuldig bin, zu sehen, ob ich hart arbeiten und es tun kann, und ich bin wirklich froh, dass ich es getan habe.“ Und Rafferty wusste, dass er Ratschläge von seinem Vater bekommen konnte, als er seine erste große Filmrolle in ‚Twist‘ bekam. Bei ‚Twist‘ gab er mir vor den Dreharbeiten einen Rat: Bleib ruhig, bleib selbstbewusst, stell sicher, dass du jeden kennenlernst, geh hin und stell dich vor, lerne die Namen von allen und mach das Set zu einer lustigen Umgebung.“

Mal sehen wohin sein Weg noch führt!

Foto: (c) Landmark / PR Photos