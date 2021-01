Reese Witherspoon: Dank für Unterstützung

Jeder Kauf hilft! Reese Witherspoon hat sich bei denjenigen bedankt, die ihre Bekleidungslinie „Draper James“ im vergangenen Jahr gekauft und somit unterstützt haben.

Die Schauspielerin postete am Wochenende auf Instagram ein Bild des Ladens ihres Labels in Nashville, Tennessee, während sie über das Jahr 2020 reflektierte. Sie schrieb zu dem Schnappschuss des Ladenlokals: „Dieser schöne Laden bringt mich zum Lächeln. Danke an alle, die @draperjames im letzten Jahr gekauft und unterstützt haben!!! Wenn ihr durch #Nashville fahrt und unsere blau-weißen Markisen seht, kommt rein und sagt hallo!“

Im Jahr 2016 wurde der Laden übrigens zum besten Geschäft in Tennessee gekürt.

