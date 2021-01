Robbie Williams in Quarantäne

Es ist derzeit nur ein Gerücht, aber Robbie Williams hat sich angeblich positiv auf das Coronavirus getestet.

Der Sänger isoliert sich derzeit selbst, nachdem er im Urlaub in St. Barts mit seiner Familie positiv auf das Virus getestet wurde. Eine Quelle sagte der Zeitung „The Sun“: „Robbie ist ziemlich krank geworden. Er ist auf die Villa beschränkt, in der er mit seiner Familie untergebracht ist. Es ist nicht gerade der schlechteste Ort der Welt, um in Quarantäne zu sein, obwohl er nicht an den Strand gehen kann. Er wird für bis zu 14 Tage in Quarantäne bleiben müssen.“

Vor einigen Tagen gestand Robbie, dass seine Angst, seine Familie inmitten der Coronavirus-Pandemie nicht sehen zu können, „apokalyptisch“ sei.

