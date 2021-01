Robbie Williams und Ayda Field investieren fast 28 Millionen Euro

Robbie Williams und seine Frau Ayda Field haben eine beinahe 28 Millionen Euro teure Villa in der Schweiz gekauft. Das Paar und ihre Kinder Teddy (7), Charlton (5), Coco (23 Monate), und Beau (sechs Monate), zogen letztes Jahr inmitten der Corona-Pandemie nach Genf und haben sich nun dazu entschlossen, es zu ihrer dauerhaften Basis zu machen.

Ein Insider sagte der Zeitung „The Sun“: „Robbie und seine Familie sind begeistert. Sie lieben das Tempo des Lebens hier. Sie lieben den offenen Raum und den See in der Nähe. Die Gegend ist an wohlhabende Bewohner gewöhnt und ihre Privatsphäre wird absolut respektiert.“

Robbie hat Berichten zufolge den Deal zum Kauf des verschwenderischen Familienhauses bei einer Runde Golf mit dem Geschäftsmann Nicolas Brunschwig ausgehandelt.

